«Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко: прекрасное далеко бессмысленно жестоко

В сетевых кинотеатрах стартовала премьера фантастического боевика «Сто лет тому вперед». Автор одноименной сказки Кир Булычев не дожил до премьеры двадцать лет и наверняка открестился бы от этого вздорного треша Для того, чтобы снять кино хотя б «по мотивам» книги, не худо научиться читать и в меру разумения понимать прочитанное.
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