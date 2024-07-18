«Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко: прекрасное далеко бессмысленно жестоко

В сетевых кинотеатрах стартовала премьера фантастического боевика «Сто лет тому вперед». Автор одноименной сказки Кир Булычев не дожил до премьеры двадцать лет и наверняка открестился бы от этого вздорного треша Для того, чтобы снять кино хотя б «по мотивам» книги, не худо научиться читать и в меру разумения понимать прочитанное.