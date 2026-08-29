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Царьград

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Губернатор Сальдо сообщил о людях, оставшихся в Херсонском Корабеле

Губернатор Сальдо сообщил о людях, оставшихся в Херсонском Корабеле

Несмотря на эвакуацию, несколько сотен жителей остаются в микрорайоне Корабел в Херсоне. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что район стал зоной боев, где ВСУ используют жилые постройки в военных целях.

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