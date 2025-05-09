Всего 10 минут перед сном: необычные домашние упражнения для рук против дряблости

Полные руки — предмет переживаний многих женщин старше 40 лет. Как вновь вернуть легкость и красоту? Отдельно от всего тела «похудеть» руки практически невозможно, но сделать кожу более упругой, а мышцы крепкими вполне реально.
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