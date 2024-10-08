В армии РФ объяснили, почему не отбили Курскую область

В разговоре с изданием «ФедералПресс» боец ВС РФ Александр заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область стало обычной частью украинского конфликта, не привлекая дополнительных сил для освобождения приграничной территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии