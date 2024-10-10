Антон Силуанов: создание единой валюты БРИКС пока не планируется

На сегодняшний день вопрос создания новой единой валюты стран-членов БРИКС не лежит на повестке дня. Больше обсуждается необходимость разработки новой платежной системы с использованием нацвалют, рассказал глава Минфина России Антон Силуанов в беседе с RT Arabic.
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