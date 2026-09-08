Лёню из «Ворониных» теперь трудно узнать: что стало с актёрами сериала спустя почти 17 лет после первой серии

В сентябре 2026 года Станислав Дужников появился на публике настолько изменившимся, что фотографии актёра разошлись по СМИ с одним и тем же вопросом: неужели это тот самый Лёня из «Ворониных»? Артист сообщил, что похудел примерно на 100 килограммов.
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