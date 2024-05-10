5 простых правил, как идеально отмыть чугунную посуду

В чугунной посуде получается готовить вкусные блюда — как на плите, так и в духовке. Но многие хозяйки не пользуются такими сковородами и кастрюлями, считая, что они быстро загрязняются и их невозможно отмыть.
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