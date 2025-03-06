Онкобольная россиянка не может вернуться из Таиланда

Онкобольная россиянка столкнулась с трудностями. Она не может вернуться на родину из Таиланда. Из-за высоких затрат на транспортацию ей требуется 750 тысяч рублей, чтобы прилететь в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии