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Онкобольная россиянка не может вернуться из Таиланда

Онкобольная россиянка столкнулась с трудностями. Она не может вернуться на родину из Таиланда. Из-за высоких затрат на транспортацию ей требуется 750 тысяч рублей, чтобы прилететь в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT.

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