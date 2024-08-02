В Омске из-за замыкания аккумулятора электрического самоката погибла 13-летняя девочка. Трагедия произошла сегодня ночью в частном доме на 23-й Северной.
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В Омске из-за замыкания аккумулятора электрического самоката погибла 13-летняя девочка. Трагедия произошла сегодня ночью в частном доме на 23-й Северной.