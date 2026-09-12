Правительство утвердило мониторинг цен на продукты с 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнется мониторинг цен на 24 вида продуктов, включая мясо, рыбу и овощи.
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