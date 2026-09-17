Why CPI Ignores Homes, Stocks, And The Cost Of Getting Ahead Authored by Karl-Friedrich Israel via The Daily Economy, The median-priced home in America now costs $440,600, while the median household earns roughly $84,000 a year.
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