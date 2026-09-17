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Zero Hedge

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Why CPI Ignores Homes, Stocks, And The Cost Of Getting Ahead

Why CPI Ignores Homes, Stocks, And The Cost Of Getting Ahead

Why CPI Ignores Homes, Stocks, And The Cost Of Getting Ahead Authored by Karl-Friedrich Israel via The Daily Economy, The median-priced home in America now costs $440,600, while the median household earns roughly $84,000 a year.

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