Вспомним героев Донбасса!!!

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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https://vk.com/video262707630_456244639Грэм Филлипс очень жалеет, что не выложил это видео раньше.Грэхам Филлипс пишет:Спасибо за вашу поддержку ребята! Чтобы все по-факту, я загрузил это видео в тот день, когда снимал его, в январе 2015 года, на Ютубе.

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