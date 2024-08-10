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Женщинам следует спать на 11 минут дольше, чем мужчинам

Женщинам следует спать на 11 минут дольше, чем мужчинам

Женщинам следует спать на 11 минут дольше, чем мужчинам Максим МорозовНесколько научных исследований подтвердили, что женщинам требуется больше сна, чем мужчинам — от 6 до 28 минут дополнительного времени.

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