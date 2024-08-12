Это позволяет вам шпионить за кабелями HDMI Максим МорозовИсследователи безопасности продемонстрировали, что благодаря искусственному интеллекту можно с высокой точностью шпионить за тем, что видно на вашем экране, перехватывая электромагнитное излучение от видеокабелей HDMI.