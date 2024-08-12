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Это позволяет вам шпионить за кабелями HDMI

Это позволяет вам шпионить за кабелями HDMI

Это позволяет вам шпионить за кабелями HDMI Максим МорозовИсследователи безопасности продемонстрировали, что благодаря искусственному интеллекту можно с высокой точностью шпионить за тем, что видно на вашем экране, перехватывая электромагнитное излучение от видеокабелей HDMI.

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