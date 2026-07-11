Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

Министерство обороны США опубликовало новые данные об НЛО. Об этом сообщает CBS News. Ведомство обнародовало 40 засекреченных файлов, которые включают 14 документов, 19 видеороликов, 4 аудиофайла и 3 изображения.
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