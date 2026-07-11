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Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

Министерство обороны США опубликовало новые данные об НЛО. Об этом сообщает CBS News. Ведомство обнародовало 40 засекреченных файлов, которые включают 14 документов, 19 видеороликов, 4 аудиофайла и 3 изображения.

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