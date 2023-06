Judge’s gavel, Themis sculpture and collection of legal books on the brown background. Галатея ПетроваМировой судья в Москве оштрафовал Фонд Викимедиа на 1,5 млн рублей за неисполнение требования Роскомнадзора об удалении материалов, содержащих пропаганду зацепинга.