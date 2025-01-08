Израиль готовит запрет деятельности агентства ООН по делам палестинцев

Агентство ООН, которое оказывает помощь палестинцам по всему Ближнему Востоку, вскоре может быть вынуждено прекратить свою деятельность на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, поскольку Израиль готовится принять два закона, запрещающих работу организации на израильской территории, 7 января сообщает Washington Post.