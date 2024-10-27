«Одна тарелка этой капусты стоит целой аптеки»: новосибирский эксперт Яков Дель

«Иногда, сами того не замечая, мы выставляем на стол еду, одна тарелка которой стоит целой аптеки. В частности, речь идет о квашенной капусте», - таким наблюдением поделился преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель.