Но больше всего украинской армии поплохело на Покровском направлении Украинская «телега», комментируя удар 16 августа по мосту в Глушковском районе Курской области, считает, что операция «Курск» захлебнулась, и политическая верхушка незалежной, осознав масштаб потерь элитных войск ВСУ, решила «прибрать к рукам» русские земли от реки Сейм до границы с Украиной.