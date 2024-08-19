БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наши мощно пошли на Купянск: Из-за Курской авантюры ускорился драп ВСУ на других фронтах

Наши мощно пошли на Купянск: Из-за Курской авантюры ускорился драп ВСУ на других фронтах

  Но больше всего украинской армии поплохело на Покровском направлении Украинская «телега», комментируя удар 16 августа по мосту в Глушковском районе Курской области, считает, что операция «Курск» захлебнулась, и политическая верхушка незалежной, осознав масштаб потерь элитных войск ВСУ, решила «прибрать к рукам» русские земли от реки Сейм до границы с Украиной.

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