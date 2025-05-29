Многодетная мать из Германии получила гражданство России

С 2014 года женщина активно помогает ДНР и ЛНР Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил паспорт гражданина Российской Федерации многодетной матери из Германии – Лиане Килинч, передает «Бриф24».
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