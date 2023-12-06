Украинский "Контрнаступ" стал крупнейшим провалом США за последние десятилетия — Bild

Политолог Юлиан Рёпке считает, что Вашингтон обманулся в своих ожиданиях об успехах ВСУ.Юлиан Рёпке написал аналитическую статью для Bild, назвав "Контрнаступ" ВСУ "крупнейшим стратегическим просчётом США за последние десятилетия".
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