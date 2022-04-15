Сотрудники ЦПЭ МВД по РСО - Алания привлекли местного жителя к ответственности за действия, направленные на дискредитацию ВС РФ

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО - Алания в ходе мониторинга социальных сетей выявлены изображения и информация, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации.

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