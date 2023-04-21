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Нож может стать мечом: китайский совет дня на пятницу, 21 апреля

Нож может стать мечом: китайский совет дня на пятницу, 21 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 апреля? В пятницу энергии будут такими же агрессивными, что и накануне.

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