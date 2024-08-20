Доля выдачи ссуд закредитованным заемщикам за год снизилась вдвое

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалось тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов, хотя еще в прошлом году доля кредитования таких заемщиков составляла 26%.
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