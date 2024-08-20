ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Демократы докатились до уголовщины!Вэнс обвинил демо...
  • Eduard
    Действительно,словно убил кого!Вэнс обвинил демо...
  • Роман
    А Медведев причем?!В МИД РФ пообещал...

Доля выдачи ссуд закредитованным заемщикам за год снизилась вдвое

Доля выдачи ссуд закредитованным заемщикам за год снизилась вдвое

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалось тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов, хотя еще в прошлом году доля кредитования таких заемщиков составляла 26%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх