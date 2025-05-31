⛈ В Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и град Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Крыма.
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⛈ В Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и град Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Крыма.