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Царьград

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Атака на птицефабрику и "Плот-40". Что произошло в Ленобласти после налета БПЛА

Атака на птицефабрику и "Плот-40". Что произошло в Ленобласти после налета БПЛА

После атаки БПЛА на птицефабрику "Северная" представили новую систему защиты объектов от беспилотников.

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