Концерт Bon Jovi в Нью-Йорке прерван из-за болезни фронтмена

На одной из остановок турне группы Bon Jovi Джон Бон Джови был вынужден остановить концерт в нью-йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден примерно через полтора часа после начала из-за ухудшения своего самочувствия.
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