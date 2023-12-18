Месут Озил потроллил Ди Каприо, не знающего о существовании «Арсенала»

Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил подшутил над известным американским актёром Леонардо Ди Каприо, который, находясь на пресс-конференции в Лондоне, заявил, что не знает о существовании этого лондонского клуба.
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