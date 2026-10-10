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Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион

Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион

Вместе с ней продадут перчатку со стразами, оценённую в 600–800 тысяч долларовКрасно-чёрную куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги 7 декабря в Абу-Даби.

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