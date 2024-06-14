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В МИДе сомневаются, что Аргентина передаст Украине французские истребители

В МИДе сомневаются, что Аргентина передаст Украине французские истребители

Аргентина вела переговоры по передаче имеющихся у нее французских истребителей Украине, однако есть определенные заверения, что этого не произойдет, заявил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

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