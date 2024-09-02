Убийца Dogecoin Shiba Inu стремится к рубежу в $1, но RCO Finance может добраться до него первым

Популярный убийца Dogecoin (DOGE) Shiba Inu (SHIB) начал гонку за отметку в $1 после того, как ведущий разработчик Shiba Inu, известный под псевдонимом, объявил о важной разработке экосистемы, которая может подтолкнуть цену SHIB вверх.