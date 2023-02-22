Царьград

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Способ найден: Русские бойцы успешно противостоят американским РСЗО HIMARS

Способ найден: Русские бойцы успешно противостоят американским РСЗО HIMARS

Армия России нашла способ противодействия американским реактивным системам залпового огня HIMARS.В ходе спецоперации на Украине русские военные нашли успешный способ противодействия американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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