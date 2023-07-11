Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину © ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события.
Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…
Комментарии
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Людмила Голованова
А что, открыта Америка? Разве раньше не знали про врагов как в мин.обороне, так и элитах?!по- моему знали и даже поименно!тогда вопрос: а ещё долго это будет продолжаться?!
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22 час.
Samarium
Да, момент истины наступает и совсем скоро в России всем все станет ясно.....
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21 час.
Юрий Золотарев
Каккой, НАХН, может быть "мир" с бандеровскими ублюдками?? И с европейскими?? Это всё равно, что похлопать по плечу живого Гитлер!
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21 час.
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