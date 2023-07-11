Театр абсурда

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  • Василий Топчий
    👍👍👍👍👍👍Однонационалы
  • Olegus
    Материал представляет собой эмоциональное субъективное мнение, основанное на личном опыте и интернациональном самосоз...Однонационалы
  • Василий Топчий
    👍👍👍👍👍👍👍Однонационалы

Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Грядёт самая страшная неделя окончательного определения…

Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину © ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Выходные оказались насыщенными на события.

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Комментарии
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Людмила Голованова
А что, открыта Америка? Разве раньше не знали про врагов как в мин.обороне, так и элитах?!по- моему знали и даже поименно!тогда вопрос: а ещё долго это будет продолжаться?!
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22 час.
Samarium
Да, момент истины наступает и совсем скоро в России всем все станет ясно.....
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21 час.
Юрий Золотарев
Каккой, НАХН, может быть &quot;мир&quot; с бандеровскими ублюдками?? И с европейскими?? Это всё равно, что похлопать по плечу живого Гитлер!
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21 час.

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