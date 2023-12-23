Как командиры ВСУ наживаются на смерти солдат, рассказал польский наемник Татьяна АрестоваИздание Niezale ny Dziennik Polityczny опубликовало материал, основанный на откровенном признании польского наемника Мацея Бернардского, который влился в ряды украинских нацистов еще в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии