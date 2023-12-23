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Как командиры ВСУ наживаются на смерти солдат, рассказал польский наемник

Как командиры ВСУ наживаются на смерти солдат, рассказал польский наемник

Как командиры ВСУ наживаются на смерти солдат, рассказал польский наемник Татьяна АрестоваИздание Niezale ny Dziennik Polityczny опубликовало материал, основанный на откровенном признании польского наемника Мацея Бернардского, который влился в ряды украинских нацистов еще  в 2022 году.

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