Как командиры ВСУ наживаются на смерти солдат, рассказал польский наемник Татьяна АрестоваИздание Niezale ny Dziennik Polityczny опубликовало материал, основанный на откровенном признании польского наемника Мацея Бернардского, который влился в ряды украинских нацистов еще в 2022 году.