Водитель и пассажир Honda погибли при столкновении с частным автобусом. Фото

13 октября на 64-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области водитель Honda по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом "Ютонг".
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