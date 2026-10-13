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Водитель и пассажир Honda погибли при столкновении с частным автобусом. Фото

Водитель и пассажир Honda погибли при столкновении с частным автобусом. Фото

13 октября на 64-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области водитель Honda по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом "Ютонг".

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