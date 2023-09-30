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Румыния стягивает войска к границе с Украиной

Власти Румынии начали стягивать дополнительные военные силы к границе с Украиной В настоящий момент румынские военные перемещают к деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, средства противовоздушной обороны, а также оборудуют здесь дополнительные наблюдательные пункты, организовывают ….

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