Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(215)

Территория Героев...(215)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший сержант Клюшин АлександрСтарший сержант Александр Клюшин в должности заместителя командира взвода – командир орудия в составе расчета выполнял боевую задачу по уничтожению пункта управления БПЛА и пехоты украинских боевиков.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за материал о наших бойцах. Они все Герои - и живые, и павшие. Кто в строю - храни вас всех Господь, тем кто ушёл на небеса - Вечная Память!
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1 м.
Жанна Чешева
Спасибо большое за отзыв! Всё именно так: Героям Слава! и Вечная Память погибшим!
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1 м.