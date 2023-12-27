Председатель парламента Сербии: участники протестов вбили себе в голову, что они являются сербской элитой

Представители сербских властей, комментируя беспорядки, устроенные прозападной партией «Сербия против насилия», проигравшей на выборах, говорят о том, что заявления оппозиционеров о нарушениях изначально стали делаться ещё до проведения самих выборов.
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