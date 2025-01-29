В Архангельской области ожидается дождливая и снежная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаНебольшие, местами умеренные осадки (снег, дождь).