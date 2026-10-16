В Ростове-на-Дону 16 октября начали снимать объёмные буквы поздравительной надписи у центрального входа в парк Горького со стороны Большой Садовой, а в ближайшие дни уберут флаги и другие украшения, установленные к празднованию Дня города 19–20 сентября.