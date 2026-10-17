Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в передаче оружия Украине без финансовой компенсации. Трамп отметил, что во время его президентства вооруженные силы США были восстановлены, но Байден предоставил часть этого арсенала Киеву.
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