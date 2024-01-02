10 полезный книг, чтобы распланировать наступивший год.

1. Катерина ленгольд “Просто Космос”.Практикум по Agile – жизни, наполненной смыслом и энергией.Технологический предприниматель Катерина ленгольд, автор бестселлера “Agile – Ежедневник”космос”, в новой книге рассказывает о своей системе планирования, основанной на методологии Agile и 9-недельных спринтах.