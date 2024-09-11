Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас останутся в СИЗО, так как с их стороны предпринимались меры по сокрытию следов преступления.
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