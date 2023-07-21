К Елене Николаевне Рыбаковой приехала дочь. Они сидели на кухне, пили чай и разговаривали. – Мама, я не понимаю, почему ты упрямишься.
Наследство
Комментарии
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владимир тычинин
Рассказ весьма жизненный!
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19 час.
Zoia Goldshtab
Очень праваНа 1000%!
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11 час.
Элеонора Коган
Как тяжело было это читать. Хорошей и мудрой женщины не стало из-за этой проклятой болезни.Но она поступила правильно, что детям и внукам ничего не оставила. Они просто неблагодарные твари. А она прожила свою жизнь совершенно правильно. Везде побывала и всё, что хотела, успела посмотреть.Я всё же ждала хорошего конца.
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8 час.
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