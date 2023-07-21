Наследство

Элеонора Коган

Как тяжело было это читать. Хорошей и мудрой женщины не стало из-за этой проклятой болезни.Но она поступила правильно, что детям и внукам ничего не оставила. Они просто неблагодарные твари. А она прожила свою жизнь совершенно правильно. Везде побывала и всё, что хотела, успела посмотреть.Я всё же ждала хорошего конца.