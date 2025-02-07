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В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа. Об этом стало известно корреспондентам 5-tv.ru. В Самаре в многоэтажном жилом доме на проспекте Кирова взорвался газ, что спровоцировало пожар на площади 40 квадратных метров.

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