Днём лечат, ночью калечат: мигранты-медики избили семью и девушку

АНГЕЛ АНГЕЛ

Та политика которая на сегодня проводится властью в области не только здравоохранения, а вообще в образовании и подготовки кадров не только для здравоохранения но и для других отраслей народного хозяйства, мягко говоря как диверсией, саботажем не назовешь. Не получилось под руководством Голиковой угробить оптимизацией российское здравоохранение, зашли с другой стороны увеличили квоты для иностранных студентов в вузах России, в ущерб, подготовки своих специалистов..Вместо того, чтобы распределять квоты в первую очередь в мед образовательные вузы с тех регионов России гле не хватает медперсонала, тем самым решать проблему его нехватки, эти места отдают пришлым с кавказа, средней азии и иностранцам. И что поразительно бюджетные места вместо того чтобы их предоставить нашим коренным молодым людям, которые хотят работать в здравоохранении. Сначала надо решать свои проблемы в здравоохранении и заниматься подготовкой кадров, а потом оказывать помощь для студентов "дружественных" государств и только на коммерческо основе. Почему мы не привлекаем специалистов медиков из Кубы, которая переняла достижения СССР и вышла на передовые позиции в мире по качеству медобразования, обогнав Россию. Почему России имея проблемы в фармакологии не привлекает Индию, для строительства фармпредприятий в каждом федеральном округе, для решения проблемы их нехватки, параллельно подготавливать для них специалистов. Тем более в счет поставок энергоносителей, а также их технологии и специалистов. Когда наши политики и чиновники начнут думать головой а не пятой точкой. На сегодня учитывая положение европейской экономики, почему не привлечь фармкомпании и специалистов переносить производство и специалистов в Россию. Складывается впечатление что идет планомерное уничтожение образования, начиная со школы и заканчивая высшим, для подрыва не только здравоохранения, но и научного, экономического развития России. Убив профессионально техническое образование в России, возникла проблема с рабочими кадрами во всех отраслях экономики, теперь убиваем средне специальное и высшее образование, отдавая предпочтение пришлым... Это предательство интересов России и народа....