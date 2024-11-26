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Закон и Порядок

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Днём лечат, ночью калечат: мигранты-медики избили семью и девушку

Днём лечат, ночью калечат: мигранты-медики избили семью и девушку

Русский компас Иностранные студенты Белгорода. Фото: БелГУ. Иностранцы, которые размахивали кулаками, учатся в российском медвузе.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Та политика которая на сегодня проводится властью в области не только здравоохранения, а вообще в образовании и подготовки кадров не только для здравоохранения но и для других отраслей народного хозяйства, мягко говоря как диверсией, саботажем не назовешь. Не получилось под руководством Голиковой угробить оптимизацией российское здравоохранение, зашли с другой стороны увеличили квоты для иностранных студентов в вузах России, в ущерб, подготовки своих специалистов..Вместо того, чтобы распределять квоты в первую очередь в мед образовательные вузы с тех регионов России гле не хватает медперсонала, тем самым решать проблему его нехватки, эти места отдают пришлым с кавказа, средней азии и иностранцам. И что поразительно бюджетные места вместо того чтобы их предоставить нашим коренным молодым людям, которые хотят работать в здравоохранении. Сначала надо решать свои проблемы в здравоохранении и  заниматься подготовкой кадров, а потом оказывать помощь для студентов &quot;дружественных&quot; государств и только на коммерческо основе. Почему мы не привлекаем специалистов медиков из Кубы, которая переняла достижения СССР и вышла на передовые позиции в мире по  качеству медобразования, обогнав Россию. Почему России имея проблемы в фармакологии не привлекает Индию, для строительства фармпредприятий в каждом федеральном округе, для решения проблемы их нехватки, параллельно подготавливать для них специалистов. Тем более в счет поставок энергоносителей, а также их технологии и специалистов. Когда наши политики и чиновники начнут думать головой а не пятой точкой. На сегодня учитывая положение  европейской экономики, почему не привлечь фармкомпании и специалистов переносить производство и специалистов в Россию. Складывается впечатление что идет планомерное уничтожение образования, начиная со школы и заканчивая высшим, для подрыва не только здравоохранения, но и научного, экономического развития России. Убив профессионально техническое образование в России, возникла проблема с рабочими кадрами во всех отраслях экономики, теперь убиваем средне специальное и высшее образование, отдавая предпочтение пришлым... Это предательство интересов России и народа....
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17 час.
Галина Друзина
Так чинуши и получают денежки и от диаспор и от Запада, если копнуть поглубже местных властей и в госдуре, то можно найти предателей.
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11 час.

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