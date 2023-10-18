Названы самые востребованные специалисты в сельском хозяйстве в Тульской области

Эксперты сервиса по поиску работы Head Hunter провели исследование и выяснили, в каких специалистах нуждаются работодатели сельскохозяйственной отрасли в Тульской области В этом году в Центральном федеральном округе было опубликовано свыше 20 тысяч предложений о работе в сельском хозяйстве, а за последний месяц для жителей Тульского региона разместили более 600 предложений.