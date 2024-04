Пашинян понял, что антироссийская политика ему не помогла в отношениях с Западом

Азербайджанская сторона в своих предложениях настаивает на формировании новой границы с Арменией. Такой информацией со Sputnik Армения поделился политический аналитик Сурен Суренянц © Photo : press office of the Parliament of Armenia По его словам, это говорит о том, что политика нынешней власти провалилась, а заявленные ею «красные линии» давно «позеленели».