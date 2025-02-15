12 человек, которые попробовали зимние активности и получили море впечатлений

Горнолыжный курорт — один из интересных способов провести отпуск и получить массу впечатлений. Можно попробовать покататься на лыжах или сноуборде, познакомиться с новыми людьми или просто наслаждаться красотой пейзажей.
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