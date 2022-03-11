Стефен Карри добрался до отметки в 20 тысяч очков за карьеру

Стефен Карри добрался до отметки в 20 тысяч очков за карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в четверг добрался до отметки в 20 тысяч набранных очков за карьеру.

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